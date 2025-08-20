Napoli, dagli appuntamenti di vela a quelli di tennis il 2026 sarà il tuo anno!

«Se la federazione internazionale di bocce cercasse una location per il suo mondiale state sicuri chiederebbe di farlo sul lungomare di Napoli». La frase è di uno dei presidenti dei circoli napoletani che chiacchierando sull’appetibilità della città in chiave internazionale ha colto nel segno come Napoli sia un brand, anche sportivo, che ha valore in tutto il mondo e tutti chiedono di fare qualcosa a Napoli. Napoli Capitale Europea dello Sport, titolo concesso da Aces Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), è quindi un valore aggiunto rispetto ad una città che ormai non conosce più limiti.

Ciò che cominciò nel 2012 con le World Series di America’s Cup, oggi ha il suo compimento con la Coppa America vera e propria. Nel 2026 Napoli ospiterà almeno due regate preliminari dell’America’s Cup. Nel 2027 ancora una regata preliminare e poi in estate la sfida al defender New Zealand. La vela sarà protagonista anche con il trofeo Campobasso riservato ai miniskipper di tutto il mondo a gennaio e con la Regata dei Tre Golfi, una delle regate più importanti del mediterraneo. La Classe Orc ha anche deciso di svolgere nel golfo il proprio mondiale: a Sorrento. Ma non solo vela.

ATLETICA E TENNIS

Nel programma del 2026 arriveranno il 22 febbraio i 10.000 podisti della Napoli City Half Marathon, la mezza maratona che detiene i due record italiani al maschile ed al femminile. A ottobre 2025 si svolgerà anche la Neapolis Marathon. Dal 6 all’8 dicembre tre giorni di gare e sfilate di auto da corsa, d’epoca e non, sul lungomare, sognando un Gran Premio di Formula 1. Forte delle sue 15.000 presenze in una settimana a marzo torna l’Atp 125 di tennis. «Siamo sempre a caccia di una data sul calendario: Atp 125 o 250 per noi a livello organizzativo fa lo stesso ma date al momento non ce ne sono» le parole del presidente del Tc Villari. Tennis Club che sarà anche la terrazza sul mare dell’America’s Cup oltre che il “paddock” dei motori di dicembre.

