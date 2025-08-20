Foto LaPresse - Fabio Ferrari 6 Febbraio 2022 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs Hellas Verona - Campionato di calcio Serie A TIM 2021/2022 - Allianz Stadium. Nella foto:Dusan Vlahovic (Juventus F.C.);esulta dopo rete 1-0 Photo LaPresse - Fabio Ferrari February 06, 2022 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs Hellas Verona - Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 - Allianz Stadium. In the pic:Dusan Vlahovic (Juventus F.C.);celebrates after gol 1-0
Mercato Napoli – Quattro nomi che sono sfumati a partire da Vlahovic

By Emilia Verde


Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli ha bisogno di rinforzare quella zona del campo e dare un appoggio a Lucca. Molti dei nomi fatti in questi giorni sono sfumati, come sottolinea Il Corriere dello Sport. “Per Dusan Vlahovic (25), invece, la Juve non fa sconti, nonostante non lo consideri intoccabile: servono almeno 35 milioni, senza contare l’ingaggio monstre da 12 milioni che il serbo percepisce a Torino. E poi c’è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di muoversi. Una pista, dunque, destinata a spegnersi sul nascere. Scartata anche la soluzione Nicolas Jackson (24) del Chelsea, desideroso di restare in Premier. Stesso discorso per Aleksandar Mitrovic (30), che ha fatto capire di non voler lasciare l’Arabia Saudita. Sfuma anche il montenegrino del Lecce Nikola Krstovic (25), che andrà all’Atalanta”.

