Mercato Napoli, ecco chi è l’ala prescelta

By Simona Marra
In attesa che si sblocchi l’operazione Juanlu, i campioni d’Italia devono sistemare l’attacco sia con un sostituto di Lukaku – che starà fuori per parecchio tempo – che con un’esterno che possa aggiungersi al pacchetto formato al momento da Politano, Lang e Neres.

 

In questo senso, per quanto riguarda il ruolo di ala, è confermato come il prescelto sia Eljif Elmas, il quale tornerebbe più che volentieri a vestire la maglia azzurra. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

 

Gli azzurri hanno offerto un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto al Lipsia, e attendono l’ok del club tedesco per far sì che possa concretizzarsi il ritorno del macedone. Difficile però che la proposta possa essere accettata, in quanto la squadra del gruppo Red Bull preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

