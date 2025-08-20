Mercato, dal Milan giunge un assist al Napoli e… a Hojlund!

Quando mancano poco meno di due settimane alla conclusione del mercato, sono molte le squadre alla ricerca delle ultime pedine per completare il proprio organico e farsi trovare pronte alla partenza del campionato, prevista per il prossimo weekend. Il Milan di Massimiliano Allegri ha bisogno di un attaccante: in queste ultime ore, ha preso quota il profilo di Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Se la trattativa per il centravanti nigeriano dovesse giungere in porto, il Napoli potrebbe indirettamente trarne beneficio. Azzurri e rossoneri, stando a Sky Sport, hanno messo nel mirino Rasmus Hojlund che è in uscita dal Manchester United e vorrebbe lasciare i Red Devils a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo. Il Milan è fermo al prestito con diritto di riscatto, mentre il club di De Laurentiis deve accelerare per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.