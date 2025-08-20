NewsCalcioMercato

Manna sonda il terreno per il gigante nigeriano che piaceva al Milan. Discreta la richiesta del Genk

By Giuseppe Sacco
II Napoli ha sondato il terreno per un altro attaccante che piaceva al Milan: Tolu Arokodare, 24 anni, gigante nigeriano di 197 centimetri esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk. Un attaccante imponente fisicamente e con numeri importanti: è stato il capocannoniere del campionato con 17 gol nell’ultima stagione, qualità che lo hanno portato anche alla convocazione in nazionale. Il Genk lo valuta 20-25 milioni. Il Napoli ha già preso contatti con l’entourage, consapevole che potrebbe essere un colpo futuribile ma anche immediatamente utile.  Fonte: CdS

