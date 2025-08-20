CalcioNapoliNews

Manna, infortunio facendo footing: intervento perfettamente riuscito

By Gabriella Calabrese
0

La SSC Napoli ha precisato che il d.s. del Napoli, Giovanni Manna, si è infortunato facendo footing e non giocando a calcetto come da qualcuno erroneamente riportato. L’intervento a cui si è sottoposto è archiviato positivamente. La Gazzetta dello Sport scrive: Manna ha accusato un problema al tendine d’Achille che ha richiesto un intervento chirurgico. Così è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch. L’intervento è perfettamente riuscito e Manna è stato rassicurato: sarà presto dimesso e potrà viaggiare con la squadra alla volta di Reggio Emilia, dove il Napoli sabato affronterà il Sassuolo per la prima giornata di campionato, ma con l’ausilio delle stampelle. Nemmeno l’operazione, comunque, ha distolto il direttore sportivo dai propri doveri. Manna, infatti, anche dopo esser stato sotto i ferri, ha continuato a lavorare dal lettino della clinica per consegnare quanto prima a Conte un’altra soluzione in attacco”.

