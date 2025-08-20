CalcioNapoliNews

Investimento low cost o a lungo termine: nomi e strategie

By Gabriella Calabrese
0

Adesso, il bivio. Fare un investimento importante per una prima punta o, magari, scegliere un “usato sicuro” attraverso un investimento low cost? Mai come adesso occorrono saggezza e scaltrezza. Scrive Il Mattino: “Prima il Napoli cercava un esterno sinistro. Ora pensa ad altro. Questo è il mercato. C’è un nome da tenere sott’occhio ed è quello di Patrick Cutrone, scuderia di Pastorello, la stessa di Lukaku. Come vice di Lucca, in attesa di Big Rom, soluzione di emergenza a basso costo e a basso impatto quando il belga tornerà: sette gol nello scorso campionato al Como che, si sa, non dà via facilmente i propri calciatori. Sempre in serie A, due (mini) piste perché hanno identikit che potrebbero piacere a Conte: Roberto Piccoli del Cagliari e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il Manchester United e il Napoli hanno un rapporto assai costante in queste ore: Zirkzee è affare in salita mentre si accende l’opzione per il prestito del danese Rasmus Hojlund, prestito oneroso da cinque milioni con diritto fissato a 40 milioni. Finito? È un vorticoso giro di nomi: ieri pomeriggio, call tra il club azzurro e il Genk per Tolu Arokodare, classe 2000. La valutazione del cartellino è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Arokodare è stato proposto anche al Milan, ma il Napoli ieri sera è stato contattato da alcuni suoi intermediari. Alto 1,97, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, segnando 23 reti e servendo 7 assist. Tra gli appunti un altro nome: Jean-Philippe Mateta, francese di origini congolesi, attaccante del Crystal Palace.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Fabio Grosso: l’eroe di Berlino vuole battere il maestro

Calcio

SSCN – Accesso allo stadio per i tifosi con disabilità

Calcio

“Gli infortuni fanno parte del gioco”: Big Rom resta positivo

Calcio

UFFICIALE, serie A: tutti gli arbitri designati per la 1ª giornata

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.