Infortunio Lukaku – Consulto in Belgio con i professionisti che lo seguono da anni

L’infortunio di Lukaku è stata una tegola per il Napoli, e ora si dovrà pensare solo alla sua riabilitazione, che partirà dal Belgio. Il Mattino scrive: “Ormai è deciso anche il percorso che farà: andrà in Belgio per un consulto con i professionisti che lo seguono da anni, Lieven Maesschalck e Kristof Sas (che poi è il medico della nazionale). Visita a Bruxelles, nel centro d’eccellenza “Orthoca”, probabilmente già nelle prossime ore. La diagnosi definitiva è una sentenza che deve essere ancora scritta e che non lascia ancora intendere i giorni del suo ritorno in campo: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra». Lukaku e il Napoli attendono con ansia il verdetto finale ma anche il belga confessa i suoi timori, ovvero che quasi certamente dovrà operarsi. Non dà certezze perché si aggrappa alla speranza e all’illusione, volendosi tenere per sé qualche possibilità che pare non esista, perché la strada sembra essere proprio quella che porta all’intervento”.

Factory della Comunicazione