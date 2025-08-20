NewsCalcioRassegna Stampa

Infortunio Lukaku – Anche il ct Garcia è preoccupato

Il Napoli ha perso Romelu Lukaku per almeno tre mesi, e più, per un infortunio, ma anche la nazionale belga dovrà fare a meno di Big Rom, e così il tecnico Rudy Garcia. Il Mattino scrive: “Il viaggio organizzato in Belgio servirà a comprendere ogni aspetto della (lunga) riabilitazione. Anche Rudi Garcia, ex tecnico del Napoli e ora ct dei Diavoli Rossi, è preoccupato: non sono solo gli azzurri a perderlo per i prossimi mesi ma anche il Belgio non lo avrà a disposizione per la fase di qualificazione ai Mondiali. Se è l’operazione la strada più sicura verso la guarigione, lo diranno i medici belgi di fiducia di Lukaku, già interpellati e pronti a esprimere una diagnosi. Ieri, BigRom ha chiamato chi lo circonda e si è inorgoglito per gli esercizi che riesce a fare in questa fase preliminare di recupero. Ha sorriso, trovando motivo di conforto anche nella disgrazia. È uscito per conto suo dal centro tecnico, non ha alcuna stampella, non ha bisogno neppure di poggiarsi a qualcuno ma, per prudenza, evita di guidare: solo i suoi passi sono lentissimi e per nulla paragonabili a quelle possenti corse che mostra in mezzo al campo”.

