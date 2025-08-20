Il Premio Carlo Mazzone 2025 è andato ad Antonio Conte

Questa la scelta della famiglia Mazzone in occasione del secondo anniversario della morte di Carletto.

Con il tecnico romano alla guida del Lecce, il giovanissimo Conte ebbe la sua decisiva maturazione per la sua carriera da calciatore. «Lo scorso anno lo abbiamo assegnato a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri – spiega all’Ansa Massimo Mazzone – Quest’anno lo consegneremo ad Antonio Conte per il suo grande percorso da calciatore, proseguito poi come allenatore, valorizzando tanti giovani, così come teneva a fare mio padre Carlo». Mazzone è scomparso il 19 agosto 2023 all’età di 86 anni.

