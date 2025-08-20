NewsCalcioRassegna Stampa

Il Premio Carlo Mazzone 2025 è andato ad Antonio Conte

By Giuseppe Sacco
0

Questa la scelta della famiglia Mazzone in occasione del secondo anniversario della morte di Carletto.

Factory della Comunicazione

Con il tecnico romano alla guida del Lecce, il giovanissimo Conte ebbe la sua decisiva maturazione per la sua carriera da calciatore. «Lo scorso anno lo abbiamo assegnato a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri – spiega all’Ansa Massimo Mazzone – Quest’anno lo consegneremo ad Antonio Conte per il suo grande percorso da calciatore, proseguito poi come allenatore, valorizzando tanti giovani, così come teneva a fare mio padre Carlo». Mazzone è scomparso il 19 agosto 2023 all’età di 86 anni.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Manna sonda il terreno per il gigante nigeriano che piaceva al Milan. Discreta la…

News

Il Mattino – Kean per sostituire Lukaku, spunta la candidatura del bomber…

News

UFFICIALE – Domani ultimo giorno vendita i biglietti di Napoli-Cagliari (Fase…

Su X.com

CdS Campania- “HOJLUND AL SORPASSO”. Dela lo vuole convincere, la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.