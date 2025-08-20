NewsCalcioMercato

Il Napoli si fionda su Hojlund per sostituire Lukaku

By Filippo Maria Aiello
Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna parla di una accelerata del Napoli per Hojlund a causa dell’infortunio di Lukaku:

Si prova il sorpasso, in fretta, con un’accelerata che ha un contorno chiaro, quello della Champions. Quest’anno il Napoli la gioca, il Milan no. E allora questa può essere la carta vincente per convincere Rasmus Hojlund (22) a preferire la maglia azzurra a quella rossonera, una volta compreso che con il Manchester United troverà pochissimo spazio dopo l’arrivo di Sesko. Il danese può partire in prestito con diritto di riscatto”.

