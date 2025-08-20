Il Mattino – Kean per sostituire Lukaku, spunta la candidatura del bomber viola. AdL follie per Pio

Prima il Napoli cercava un esterno sinistro. Ora pensa ad altro. Questo è il mercato. Se il manager Mario Giuffredi chiamasse per dire che c’è l’Inter che apre alla cessione di Pio Esposito, De Laurentiis sarebbe pronto a fare una follia. Ma i nerazzurri non danno via l’enfant prodige del calcio italiano per nessun prezzo al mondo. E allora la riflessione: a Firenze temono un assalto last-minute per Moise Kean ma prima di poter pensare a un affare del genere, bisognerebbe avere certezza dei tempi di recupero di Lukaku. Perché è almeno un’operazione da almeno 50 milioni di euro, ingaggio da 4 milioni l’anno compreso. Ma è una tentazione, un pensiero e non ancora una vera e propria trattativa. Anche se Kean è stato già sondato tra maggio e giugno dallo staff di Manna. Di questi tempi, è impressionante il numero di contatti avviati da De Laurentiis e dal direttore sportivo Manna. Fonte: Il Mattino

