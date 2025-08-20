Il Mattino – Il Milan spiana la strada per Hojlund al Napoli?

Colpo di scena sul mercato: il Milan cambia obiettivo per l’attacco e punta deciso su Victor Boniface del Bayer Leverkusen. La trattativa con Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, non ha mai davvero preso quota: distanza tra le parti e nodi legati alla formula dell’affare hanno frenato ogni sviluppo.

Factory della Comunicazione

Il nuovo interesse dei rossoneri per Boniface potrebbe ora liberare il terreno per il Napoli, che da tempo tiene d’occhio Hojlund. Con l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte ha bisogno urgente di un nuovo centravanti, e l’ex Atalanta rappresenta un profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

La proposta sul tavolo sarebbe un prestito oneroso con diritto – o obbligo – di riscatto tra un anno. Proprio quest’ultimo punto ha frenato il Milan, ma potrebbe essere superato dal Napoli, forte del richiamo della Champions League, elemento spesso decisivo nelle scelte dei calciatori di alto livello.

Fonte: Il Mattino