Giro di’Italia, si lavora per ospitarlo ancora a Napoli! Dallo sport alla riqualificazione delle periferie, tutte le iniziative

GIRO D’ITALIA

Napoli sta anche lavorando per ospitare nuovamente il Giro d’Italia per il 2026, sarebbe la quinta volta consecutiva che la corsa rosa approda in città. Garanzia di spettacolo. Non a caso la tappa partenopea è sempre tra quelle in cima agli ascolti Rai. Il percorso del Giro 2026 non è ancora definito ma ci sono buone possibilità che si ritorni in città. Da Coni e Comune promettono per il 2026 anche un grande villaggio dello sport sul lungomare dove poter approcciare le discipline sportive: canoa, canottaggio, vela in mare. Beach volley, Beach rugby, beach soccer su campetti allestiti sul lungomare. Ma non solo sport. Napoli Capitale Europea dello Sport, vivrà anche un tuffo nel passato grazie all’Associazione Amartea con la sesta Edizione di Isolympia, dei Giochi di musica, poesia e teatro e della Lampadedromia, la suggestiva corsa podistica dedicata a Parthenope, quest’anno dal Macellum di Pozzuoli a Castel dell’Ovo.

IL COMUNE

Il Comune di Napoli ha recentemente pubblicato due avvisi pubblici: il primo finalizzato alla ricerca di sponsor a sostegno di iniziative ed eventi culturali promossi nell’ambito del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport ed il secondo relativo ad una manifestazione di interesse per le associazioni che vogliano inserire la loro manifestazione all’interno del calendario del 2026. Napoli vuole essere una grande capitale anche pensando allo sport di base. L’Assessore allo sport Emanuela Ferrante ha recentemente annunciato restyling di campetti in tutti i quartieri: dal Kobe a Montedonzelli a via Labriola a Scampia, a via della Bussola nella settima municipalità.

Fonte: Il Mattino