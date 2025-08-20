Giornata decisiva per Juanlu? Napoli e Siviglia pronti ad un nuovo incontro

Quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per l’approdo al Napoli di Juanlu Sanchez. Il difensore del Siviglia ha già da tempo fatto la sua scelta, quella di vestire la maglia azzurra, ma il club andaluso non si è smosso più di tanto dalla valutazione di 20 milioni con percentuale sulla futura rivendita. Tuttavia l’affare, stando al portale TuttoNapoli che riprende Fabrizio Romano, esperto internazionale di mercato, sarebbe ormai alle battute conclusive.

“Napoli e Siviglia ieri sera sono tornate a dialogare in modo costante per arrivare a una soluzione. Mi dicono che oggi ci dovrebbe essere un ulteriore contatto importantissimo per la trattativa. Il Napoli vuole sbloccarla. Ci sarà, mi dicono, un passettino di entrambi per soddisfare la volontà del ragazzo. L’ultima offerta ricordiamo che è stata di 17 milioni. Dunque un piccolo passo per l’intesa. Juanlu aspetta solo l’ok per volare in Italia“.