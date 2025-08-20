Fabio Grosso: l’eroe di Berlino vuole battere il maestro

Ha girato parecchio, Fabio Grosso, uno degli eroi di Berlino 2006. Bari, Verona, Brescia, Olympique Lione, Frosinone. Questa è stata la tappa che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni, Sassuolo adesso rappresenta il sogno della serie A. Scrive Il Mattino: “Si comincia contro i campioni d’Italia e contro l’amico Antonio, il debuttante che proverà a sgambettare il veterano che intende ovviamente partire a razzo: non ha scelta il Napoli, chiamato a difendere il tricolore che porta sulle maglie, ha forti ambizioni pure l’eroe di Berlino che vive defilato questa lunga vigilia, quasi rassegnato perché la sfida sulla carta sembra impari. Grosso però la sta preparando da tempo, il battesimo in A sembra una storia già scritta con l’allievo che vorrà prendersi la rivincita sul maestro.“

