Dzeko sull’ex azzurro:«Spalletti uno dei migliori: va soprattutto capito, è il numero 1»

Tratto dall’intervista di Dzeko tratta da il CdS

Mancini, Inzaghi e Fonseca i tecnici coi quali hai lavorato di più. Ma è con Spalletti che hai segnato il maggior numero di gol: 44 in 69 partite.

«Spalletti è uno dei migliori che ho avuto. Nei primi quattro, cinque mesi a Roma non giocavo tanto ed ero deluso… Spalletti è diverso dagli altri, ha un carattere particolare e va capito. Quando l’ho conosciuto meglio, le cose sono migliorate notevolmente. Lui sa entrare nella testa dei giocatori. Mi dispiace che non sia andato bene con la Nazionale, forse non era il lavoro suo. Spalletti deve stare in campo sempre, avere un contatto continuo con la squadra… Per gli attaccanti, poi, è il numero uno assoluto».

Per quale motivo?

«Con lui tutti i palloni arrivano agli attaccanti. Quando segnavo due gol mi diceva “Sei contento, Edin…”. E io: certo. “Pensa che potevi farne quattro”.

Un paio di volte Spalletti mi riprese in tv riferendosi a un giudizio negativo che avevo espresso su di te. Ai tempi del City, credo… Con Mancini il rapporto non fu sempre eccezionale. Ricordo che mi disse che se non giocavi andavi in depressione.

«In depressione no, è una parola forte, roba seria. Diciamo che non ero contento e mi arrabbiavo. All’inizio andò tutto bene, poi le cose peggiorarono perché eravamo quattro attaccanti e tutti forti. “Non può giocare sempre Dzeko”, mi diceva. Abbiamo anche discusso, ma dopo averci dormito su, tutto veniva dimenticato. Mancini non è un tipo permaloso» Fonte: CdS