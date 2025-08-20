CdS Campania- “HOJLUND AL SORPASSO”. Dela lo vuole convincere, la Champions può pesare!

Factory della Comunicazione

Si prova l’accelerata per portare da Conte il sostituto di Lukaku.

La Champions può fare la differenza per superare il Milan

S i prova il sorpasso, in fretta, con un’accelerata che ha un contorno chiaro, quello della Champions. Quest’anno il Napoli la gioca, il Milan no. E allora questa può essere la carta vincente per convincere Rasmus Hojlund (22) a preferire la maglia azzurra a quella rossonera, una volta compreso che con il Manchester United troverà pochissimo spazio dopo l’arrivo di Sesko. Il danese può partire in prestito con diritto di riscatto. Il Milan s’è mosso prima con contatti avviati da settimane, ma il Napoli ha quest’arma in più, chiamata Europa, che fa gola a chiunque. Al di là del progetto Conte, è sottinteso. La base di partenza è sempre la stessa, tra i 5-6 milioni per il prestito e tra i 35 e i 40 per il riscatto. Ma è una corsa a tre, perché c’è pure il Fulham. Dopo il ko di Lukaku, Conte e il ds Manna hanno accelerato i contatti per regalare al Napoli una punta che possa reggere il peso dell’attacco almeno fino al rientro del belga. Fonte: CdS