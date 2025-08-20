Carannante: “Al tempo non l’ho detto perché non volevo fare scoop”

“Ho incontrato Conte, ma abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Siamo molto amici, posso dire di averlo cresciuto. Ero tra i primi a sapere che sarebbe venuto a Napoli, ma non l’ho detto perché non voglio fare scoop. Abbiamo parlato di varie cose, siamo stati tranquilli e ci siamo raccontati tanto del nostro passato. Lui ricordava di più, d’altronde è più giovane e ha più memoria.

È contento di tutto quello che sta facendo a Napoli, non vi dico cosa lo ha spinto a rimanere . Conte è stato il vero colpo di mercato del Napoli perché è proprio l’allenatore che piace al presidente, uno che lavora tanto e sa tirare fuori il massimo dai calciatori. Forma una coppia perfetta con il presidente, e nessuno glielo toglie.

Infortunio di Lukaku? È un peccato perché era in una forma splendida. Penso che ora sia importante cominciare bene la stagione, ma non si possono dare troppe responsabilità a Lucca perché è un ragazzo giovane, quindi l’assenza di Lukaku è un bel problema perché sappiamo quanto è importante per Conte