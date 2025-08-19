Zanoli, il Bologna aspetterà ancora un paio di giorni

Le attenzioni sono tutte sul sostituto di Lukaku che è divenuta questione prioritaria, ma ci sono tante operazione (soprattutto in uscita) che devono essere ancora definite. Una di queste riguarda Zanoli. Scrive il CdS: “Ancora un paio di giorni il Bologna è disposto ad attenderli per veder arrivare a Casteldebole Alessandro Zanoli. Forte dell’accordo da 5 milioni di euro più 1 di bonus già raggiunto da tempo con il Napoli e nonostante l’inserimento deciso dell’Udinese, che ha pareggiato la richiesta economica, il club rossoblù tiene ancora le porte aperte al laterale destro che piace a Vincenzo Italiano. Nell’attesa, però, la società si vuole cautelare per non correre il rischio di rimanere scoperti in un reparto che è in emergenza dopo l’infortunio di Holm. Il 25enne svedese si è procurato una lesione di primo grado del bicipite sinistro e dovrà saltare le prime due giornate di campionato. L’assenza di Holm aggiunge un po’ di fretta e anche per questo la dirigenza del Bologna è tornata a chiedere informazioni su Zortea, capendo che per 7,5 milioni circa potrebbe acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. La società di Joey Saputo, però, prima di cambiare strada aspetterà ancora un paio di giorni.2

