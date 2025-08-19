UFFICIALE – Serbia, fra i convocati alle qualificazioni mondiali c’è anche Milinkovic-Savic!

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. La selezione balcanica affronterà la Lettonia, in trasferta, mentre riceverà a Belgrado l’Inghilterra.
Diversi gli “italiani”: oltre al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, presenti anche Pavlovic (Milan), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Mitrovic (Verona), Ilic (Torino) e Vlahovic (Juventus).
Di seguito l’elenco, ripreso dal portale TMW:
Portieri: Petrovic (Bournemouth), Milinkovic-Savic (Napoli), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),
Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Simic (Anderlecht), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),
Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Mitrovic (Verona), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Katai (Stella Rossa), Racic (Aris), Ugresic (Partizan),
Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi).