UFFICIALE – Napoli-Cagliari: le due curve sono già sold-out per il debutto casalingo!

Nessuna sorpresa: in occasione del debutto casalingo contro il Cagliari, in programma il prossimo 30 agosto, il Napoli potrà contare sull’incessante sostegno del pubblico amico. Secondo quanto si legge sul portale TuttoNapoli, la vendita è stata aperta alle ore 12 e, in pochissimi minuti, i tagliandi per le curve risultano già terminati.
La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.