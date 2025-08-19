NewsCalcioRassegna Stampa

Trent’anni di storia della maglia azzurra: l’anatema del 17

By Giuseppe Sacco
0

 

Factory della Comunicazione

A proposito della stagione 95-96, in quell’anno nasce la “maledizione” della numero 17 che per altro a Napoli è considerato il numero della disgrazia. La sceglie Gennaro Scarlato che si rompe per due volte la tibia: la prima volta addirittura nel pre campionato. Negli anni passerà malvolentieri tra ragazzini della Primavera aggregati last minute (come Cimodomo e Gaveglia) e meteore (come Paquito), fino ad arrivare a diventare una delle maglie più iconiche del Napoli moderno, quello dell’era De Laurentiis. Perché nell’estate 2007 un ragazzo che arriva da Bratislava e che la scaramanzia non sa nemmeno dove sia di casa, se la prende con fierezza e la trasforma in icona: benvenuto Marek Hamsik. 

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Sei ore di visite mediche per Gutierrez, un record, o quasi

News

Tra i nomi in lista per l’attacco anche Vlahovic, il Napoli ci pensa

News

Napoli, sondaggio per Jackson, potrebbe arrivare in prestito

X

È sfida con il Milan per il danese: il costo pari al suo valore. Ecco la richiesta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.