Trent’anni di storia della maglia azzurra: l’anatema del 17

A proposito della stagione 95-96, in quell’anno nasce la “maledizione” della numero 17 che per altro a Napoli è considerato il numero della disgrazia. La sceglie Gennaro Scarlato che si rompe per due volte la tibia: la prima volta addirittura nel pre campionato. Negli anni passerà malvolentieri tra ragazzini della Primavera aggregati last minute (come Cimodomo e Gaveglia) e meteore (come Paquito), fino ad arrivare a diventare una delle maglie più iconiche del Napoli moderno, quello dell’era De Laurentiis. Perché nell’estate 2007 un ragazzo che arriva da Bratislava e che la scaramanzia non sa nemmeno dove sia di casa, se la prende con fierezza e la trasforma in icona: benvenuto Marek Hamsik.

Fonte: Il Mattino