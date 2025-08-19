Sei ore di visite mediche per Gutierrez, un record, o quasi

E’ arrivato il settimo acquisto per il Napoli, Miguel Gutierrez dal Girona, che ha svolto ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart, durate sei ore, un record praticamente, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Con il treno più veloce poteva fare tre volte su e giù da Roma a Napoli. Già, sono durate sei ore piene le visite mediche di Miguel Gutierrez, il settimo acquisto di questa bollente estate. L’esterno sinistro ha varcato la porta della clinica romana di Villa Stuart poco dopo le 9 del mattino, per poi uscire verso le 15:15. Lo spagnolo non ha detto una parola, ma si è fermato per qualche istante accettando di fare delle foto ricordo con i tifosi azzurri presenti fuori dalla struttura sanitaria. Era sorridente quando sono finite le visite, un po’ emozionato quando è sceso dal minivan nero. Probabilmente non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Roma. C’erano grandi e piccoli, anche una bambina che indossava la maglietta ufficiale del Napoli.

Factory della Comunicazione