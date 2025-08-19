NewsCalcioRassegna Stampa

Sei ore di visite mediche per Gutierrez, un record, o quasi

By Emilia Verde
E’ arrivato il settimo acquisto per il Napoli, Miguel Gutierrez dal Girona, che ha svolto ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart, durate sei ore, un record praticamente, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Con il treno più veloce poteva fare tre volte su e giù da Roma a Napoli. Già, sono durate sei ore piene le visite mediche di Miguel Gutierrez, il settimo acquisto di questa bollente estate. L’esterno sinistro ha varcato la porta della clinica romana di Villa Stuart poco dopo le 9 del mattino, per poi uscire verso le 15:15. Lo spagnolo non ha detto una parola, ma si è fermato per qualche istante accettando di fare delle foto ricordo con i tifosi azzurri presenti fuori dalla struttura sanitaria. Era sorridente quando sono finite le visite, un po’ emozionato quando è sceso dal minivan nero. Probabilmente non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Roma. C’erano grandi e piccoli, anche una bambina che indossava la maglietta ufficiale del Napoli.

Il club, da sempre, è molto scrupoloso quando arriva un nuovo giocatore, ma sei ore di visite mediche rappresentano un record o giù di lì. Il motivo? Gutierrez è infortunato alla caviglia. O meglio: è reduce da un’operazione che sta per diventare un ricordo. Quindi c’è voluto più tempo del solito per svolgere gli esami standard per l’idoneità sportiva e anche altri, probabilmente quelli nel reparto di radiologia. Nulla è stato lasciato al caso. E non poteva essere altrimenti perché il Napoli ha speso quasi 20 milioni di euro per Gutierrez, la stellina del Girona. Per la precisione 18 milioni di euro più uno di bonus. Una cifra importante che testimonia quanto il club creda nelle qualità di questo ragazzo, cresciuto nella cantera del Real Madrid ma esploso lontano dalla capitale”.
