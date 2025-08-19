Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni, statistiche e precedenti

Grana Lukaku per Antonio Conte. L’attaccante belga salterà sicuramente la sfida ai neroverdi (e non solo) a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra subita in amichevole con l’Olympiakos, motivo per cui l’allenatore salentino sarà costretto ad affidare il centro dell’attacco al nuovo arrivato Lorenzo Lucca. Per il resto è molto probabile che l’11 iniziale non si discosti molto da quello visto in campo nelle ultime uscite.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lucca, McTominay. Allenatore: Conte.

Sassuolo-Napoli, la telecronaca del match

Come annunciato dal palinsesto pubblicato qualche giorno fa, Dazn affiderà la telecronaca di Sassuolo-Napoli a Pierluigi Pardo. A suo supporto il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Sassuolo-Napoli, le statistiche e i precedenti

Nonostante il Sassuolo abbia debuttato in Serie A solo nel 2013, si contano ben 22 precedenti nella storia della massima serie tra le due formazioni. Il bilancio recita 13 vittorie azzurre, l’ultima per 6-1 nell’annata 2023/24, 7 pari e appena 2 successi neroverdi. Uno di questi, curiosamente, avvenne proprio alla prima giornata della stagione 2015/16, quella diede l’avvio al triennio in panchina di Maurizio Sarri. In quell’occasione il match terminò 2-1 per il Sassuolo, un ricordo amaro che gli uomini di Conte proveranno a far sbiadire al suon dei 3 punti. Fonte: Il Mattino