Restyling Maradona, parla l’assessore Cosenza: il progetto

I lavori di restyling completo dello stadio Maradona sono previsti a breve, al termine della progettazione esecutiva, finanziata dal Comune. L’idea progettuale, però, già c’è: «Come detto parecchie volte, il modello è il Maracanà – ha scritto sulla sua pagina social l’assessore Edoardo Cosenza – uno stadio bellissimo che ho visitato pochi anni fa, con tanti spazi sotto anche per un bellissimo museo». Insomma, il riferimento sarà lo stadio di Rio de Janeiro, in Brasile.

Tutto ruota, come si legge tra le pagine de Il Mattino, attorno al Master Plan predisposto dal Comune che è stato anche sottoposto a Federcalcio e Uefa in una riunione al termine della quale è stato spiegato che non ci saranno pareri ufficiali ma al termine della quale, racconta l’assessore Cosenza «i rappresentanti hanno detto, cito letteralmente poiché c’ero, “presentazione interessante e intelligente” in riferimento alla nostra proposta».