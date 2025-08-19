Restyling Maradona, parla l’assessore Cosenza: il progetto
I lavori di restyling completo dello stadio Maradona sono previsti a breve, al termine della progettazione esecutiva, finanziata dal Comune. L’idea progettuale, però, già c’è: «Come detto parecchie volte, il modello è il Maracanà – ha scritto sulla sua pagina social l’assessore Edoardo Cosenza – uno stadio bellissimo che ho visitato pochi anni fa, con tanti spazi sotto anche per un bellissimo museo». Insomma, il riferimento sarà lo stadio di Rio de Janeiro, in Brasile.