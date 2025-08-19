Oscar Damiani, ex azzurro e agente Fifa è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Le sue parole:

“L’infortunio occorso a Lukaku è molto pesante perché la lesione al retto femorale è molto seria e fastidiosa. Non conosco nello specifico la gravità ma per un attaccante dalla sua massa muscolare sarà dura recuperare in breve tempo. Rischia molti mesi di stop, perché poi occorre ritrovare la forma fisica e potrebbe saltare quasi tutta la stagione.

Ovviamente gli auguro di riprendersi in pochi mesi, ma anche io ho subito un infortunio simile ed è molto fastidioso. Peraltro lui lo ha subito alla coscia sinistra, ovvero quella che carica di più essendo mancino. Diouf è un profilo molto interessante, ha fisicità e corsa, ha solo 22 anni ed è già quotato in Francia. Potrebbe essere una buona alternativa ad Anguissa, ma c’è da dire che giocare in Italia è più difficile, tatticamente, del campionato transalpino”.