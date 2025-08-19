NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, scaramanzia contiana: visita anche quest’anno da Impasto 55

By Emanuele Arinelli
Parte il campionato e Antonio Conte fa la prima “visita” nella pizzeria portafortuna in pIazza Vittoria. Lunedì sera il tecnico campione d’Italia è stato nel ristorante “Impasto 55”, dove è stato accolto dal titolare Vitale De Gais.

Nella scorsa stagione calcistica Conte ha più volte mangiato in questo locale in compagnia della moglie Elisabetta e della figlia Vittoria, o dei suoi collaboratori e dei familiari di Giampiero Ventrone, suo storico preparatore atletico scomparso tre anni fa.

