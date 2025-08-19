Napoli, Mazzocchi verso l’addio: duello tra Cagliari e Pisa

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli valuta cessioni per liberare un posto nella lista “over” e Pasquale Mazzocchi è tra i possibili partenti. L’esterno interessa soprattutto a Cagliari e Pisa: i sardi gli offrirebbero la possibilità di restare in Serie A con obiettivi chiari, mentre i toscani puntano a garantirgli un ruolo di primo piano nel progetto tecnico. La decisione verrà presa a breve e dipenderà da aspetti economici e prospettive di crescita. Il Napoli valuta Mazzocchi circa 3 milioni, con ingaggio da 1 milione annuo.

