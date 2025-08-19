Napoli, stagione 2025/26 al via: tra entusiasmo, nuovi volti e il rebus Lukaku.

Il Napoli riparte. Dopo lo storico successo in campionato, gli azzurri inaugurano la stagione 2025/26 con addosso l’etichetta di favoriti. Una responsabilità che la squadra di Antonio Conte accoglie con orgoglio, ma anche con la consapevolezza che confermarsi, in Serie A e in Europa, sarà una sfida ancor più complessa. Prima in trasferta per i Campioni in carica, si gioca contro il Sassuolo, ritornata in serie A.

La rivoluzione estiva

Il mercato estivo ha profondamente rinnovato il volto della rosa. Sono arrivati uomini di spessore internazionale come Kevin De Bruyne, svincolato dal Manchester City, e giovani di prospettiva come Lorenzo Lucca, chiamato a raccogliere spazio e fiducia in attacco. In azzurro anche il portiere Vanja Milinković-Savić, l’esterno Noa Lang e il difensore Sam Beukema, innesti che hanno aumentato profondità e qualità del gruppo.

Di contro, il club ha salutato pedine pesanti: Victor Osimhen al Galatasaray, Giovanni Simeone al Torino e Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, oltre a diversi calciatori in prestito. Un ricambio necessario per rinfrescare la rosa e adattarla alle idee tattiche di Conte.

Il caso Lukaku

La nota più amara riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti belga, tra i più attesi, si è fermato per una grave lesione muscolare durante l’amichevole con l’Olympiakos. Lo stop sarà lungo — stimati almeno tre quattro mesi — e non si esclude l’ipotesi chirurgica. Una perdita che costringe il tecnico a rivedere i piani: al momento, l’unico riferimento offensivo di ruolo resta Lorenzo Lucca, mentre il club valuta possibili innesti last minute, con i nomi di Richarlison e Højlund sul taccuino.

Fiducia a Conte, scetticismo all’esterno

All’interno dell’ambiente azzurro regna fiducia assoluta verso Conte, ritenuto il vero architetto della rinascita. Il tecnico ha già dimostrato di saper plasmare un gruppo vincente, facendo leva su organizzazione tattica e mentalità. Tuttavia, non manca un certo scetticismo: parte della critica e della tifoseria teme che le troppe novità, unite alle partenze eccellenti e al caso Lukaku, possano rallentare il percorso di crescita.

La sfida della conferma

Il Napoli parte dunque davanti a tutti, ma con una strada tutt’altro che spianata. Oltre al campionato, incombe la Champions League, terreno in cui gli azzurri vogliono recitare un ruolo da protagonisti. Conte predica pazienza e pragmatismo, consapevole che il titolo vinto non basta: “Confermarci sarà ancora più difficile”, ha ricordato.

La nuova stagione diventa così un banco di prova: trasformare lo scetticismo in entusiasmo, la pressione in energia positiva. Il Napoli campione d’Italia è pronto a difendere il suo trono, con lo sguardo rivolto a un futuro che promette nuove battaglie e, forse, nuove pagine di gloria.

Diego Marino

