Napoli: Gutierrez ha scelto il suo nuovo numero di maglia, ecco quale sarà

By Emanuele Arinelli
Sabato il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio da campione d’Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, squadra neopromossa in Serie A.

Mentre sul mercato si cerca di correre ai ripari dopo l’infortunio di Lukaku, il club azzurro sta completando tutti gli step per arrivare all’ufficialità di Gutierrez, terzino sinistro che ha già svolto le visite mediche. Il giocatore arriverà al Napoli per una cifra di 18 milioni più bonus e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, indosserà la maglia numero 3.

