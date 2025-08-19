Napoli e Milan, casting attaccanti: da Krstovic a Vlahovic passando per Embolo e Jackson

Sia Napoli che Milan hanno preparato una lista di alternative a Hojlund. Gli azzurri seguono Krstovic del Lecce, Piccoli del Cagliari, Pinamonti del Sassuolo e Arokodare del Genk, mentre il Milan guarda anche a Nicolas Jackson del Chelsea (solo in prestito, visto il costo elevato) e a Breel Embolo del Monaco, più accessibile grazie all’età e alla scadenza contrattuale ravvicinata. La prima opzione comune resta Dusan Vlahovic, che conosce bene la Serie A e potrebbe diventare trattabile se la Juventus decidesse di cederlo. I tempi sono stretti: il Milan punta a chiudere in settimana per avere il nuovo centravanti già contro la Cremonese, mentre il Napoli resta in attesa degli sviluppi sul fronte United.

