Napoli, caccia al sostituto di Lukaku: idea Arokodare, ma restano vive altre piste

Dopo l’infortunio al retto femorale che terrà Lukaku fermo almeno 4 mesi, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’entourage di Tolu Arokodare del Genk, valutato 20-25 milioni e capocannoniere della scorsa Jupiler League. Sul nigeriano classe 2000, sotto contratto fino al 2027, pesano buone statistiche tra Belgio, Francia, Lettonia e Germania, oltre a qualche presenza con la nazionale. Manna, però, continua a sondare anche altri profili come Pinamonti, Krstovic, Vlahovic ed Embolo. Con l’avvio di campionato vicino, De Laurentiis punta a consegnare presto un rinforzo a Conte, congelando intanto la partenza di Cheddira.

