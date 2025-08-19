NewsCalcioMercato

Napoli, caccia al sostituto di Lukaku: idea Arokodare, ma restano vive altre piste

By Emanuela Menna
0

Dopo l’infortunio al retto femorale che terrà Lukaku fermo almeno 4 mesi, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’entourage di Tolu Arokodare del Genk, valutato 20-25 milioni e capocannoniere della scorsa Jupiler League. Sul nigeriano classe 2000, sotto contratto fino al 2027, pesano buone statistiche tra Belgio, Francia, Lettonia e Germania, oltre a qualche presenza con la nazionale. Manna, però, continua a sondare anche altri profili come Pinamonti, Krstovic, Vlahovic ed Embolo. Con l’avvio di campionato vicino, De Laurentiis punta a consegnare presto un rinforzo a Conte, congelando intanto la partenza di Cheddira.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku, recupero lungo: cautela sui tempi e possibile intervento chirurgico

Interviste

Ferretti sull’infortunio di Lukaku: “Numerose fibre muscolari lesionate!…

News

Dazn, critiche al nuovo abbonamento per i tifosi della Serie A: i prezzi sono…

News

Mercato, l’arrivo di Juanlu sbloccherà la cessione di Zanoli! Udinese in pole

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.