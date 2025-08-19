Mercato, sondato anche Piccoli del Cagliari! Ma la richiesta rossoblu è alta

Dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku (il centravanti belga sarà out per almeno tre mesi), il Napoli deve urgentemente rinforzare il proprio reparto avanzato a pochi giorni dal debutto in Serie A e con una Champions League all’orizzonte. Stando al portale TuttoNapoli – che riprende il quotidiano La Nuova Sardegna – per la sostituzione dell’ex Chelsea sarebbe stato valutato il profilo di Roberto Piccoli del Cagliari. A frenare le mosse azzurre, le elevate richieste rossoblu, che per lasciar partire l’attaccante bergamasco chiedono circa 25 milioni di euro.

Ma sul classe 2001 non ci sono soltanto gli azzurri. Piccoli è infatti da tempo nel mirino di West Ham e Fiorentina, con il Napoli che vorrebbe affiancare a Lucca un profilo giovane ed italiano. La trattativa, non semplice, potrebbe protrarsi fino alle ultime battute del mercato e, perché no, avere un’impennata proprio in occasione della sfida che al Maradona opporrà le squadre di Conte e Pisacane il prossimo 30 agosto, valida per la seconda giornata di campionato.