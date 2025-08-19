Marchetti, Sky: “Zirkzee, Hojlund e Dovbyk sono i vari nomi che si fanno”

Luca Marchetti, giornalista Sky è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Le sue parole:

“Il ko di Lukaku cambia il mercato del Napoli: serve un attaccante centrale, la strategia di questo finale di trattative è rivoluzionata.

E’ evidente che l’infortunio di Lukaku peserà molto sul mercato del Napoli e cambia le strategie. Se in un primo momento c’era l’intenzione di acquistare un’ala offensiva e un centrocampista, dopo i due terzini spagnoli, ora le cose sono cambiate.

Al Napoli serve un altro attaccante centrale, un calciatore di stazza, simile per caratteristiche a Lukaku. Sono in corso valutazioni nel club, si potrebbe optare per un attaccante non più giovane ed in prestito e non acquistare più l’esterno, o dirottare il budget del centrocampista sul centravanti. Zirkzee, Hojlund e Dovbyk sono i vari nomi che si fanno, ma prima il Napoli dovrà stabilire la linea da intraprendere. Per me servirebbe un attaccante centrale da alternare a Lucca”.