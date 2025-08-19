Lukaku, recupero lungo: cautela sui tempi e possibile intervento chirurgico

Romelu Lukaku ha iniziato la riabilitazione subito dopo l’infortunio con l’Olympiacos e dovrà proseguirla per circa tre mesi, a cui seguiranno le settimane di riatletizzazione prima del rientro in squadra. I tempi di recupero restano incerti perché ogni fisico reagisce in modo diverso. L’obiettivo è evitare gli errori del passato, quando un rientro troppo rapido portò a una ricaduta. Lo staff medico, in particolare il dottor Canonico, invita quindi alla calma. Decisiva sarà la consulenza chirurgica imminente: data la gravità della lesione, non è escluso un intervento per risolvere definitivamente il problema.



Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino