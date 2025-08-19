Krstovic del Lecce: è il consiglio del tecnico Luigi Garzya

LUIGI GARZYA A RADIO MARTE. “L’infortunio di Lukaku è una tegola enorme per il Napoli, mi dispiace molto, il mio amico Antonio Conte sarà arrabbiatissimo, giustamente, meglio non chiamarlo proprio. L’assenza di Lukaku– ha detto l’allenatore ed ex compagno di Conte a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- peserà, lui è centrale nel gioco del Napoli. Per questo motivo penso che una buona soluzione sarebbe Krstovic del Lecce, lo conosco, è un ottimo attaccante, un centravanti di peso e tecnica, sarebbe per me pronto per il salto nel Napoli e per giocare a certi livelli”

