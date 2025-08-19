NewsCalcioMercato

Juanlu-Napoli, resta viva la trattativa, l’ostacolo però è sempre lo stesso

By Emilia Verde
0

Il Napoli continua la trattativa col Siviglia per Juanlu Sanchez, anche se il club spagnolo resta sulla sua richiesta di venti milioni. Il Corriere dello Sport scrive: “Parallelamente, resta viva la trattativa per Juanlu Sanchez (22). Il Siviglia continua a chiedere 20 milioni di euro, il Napoli si è fermato a 17. Una distanza minima ma ancora non colmata. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, gli andalusi hanno già pronto il piano B: rinnovo con adeguamento d’ingaggio. Del resto Juanlu è stato chiaro fin dall’inizio: o va al Napoli, oppure resta al Siviglia. Nessuna alternativa”.

