Senza categoriaCalcioMercato

Hojlund tra Milan e Napoli: duello di mercato per il bomber dello United

By Emanuela Menna
0

Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United ed ex Atalanta, è finito nel mirino di Milan e Napoli. Dopo l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte e il d.s. Manna valutano l’ex Serie A come rinforzo ideale per affiancare Lorenzo Lucca. I primi contatti sono già partiti, con il Napoli che punta al prestito oneroso, forte anche dell’appeal della Champions League. Hojlund rappresenterebbe un innesto immediato: conosce il campionato italiano, ha ottime qualità realizzative e troverebbe McTominay come punto di riferimento nello spogliatoio. Lo United, però, preferisce monetizzare e valuta il giocatore almeno 40 milioni, mentre il club azzurro ha già speso 155 milioni in questa sessione di mercato.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

EuroVolley 2026: Italia ancora protagonista, inaugurazione a Napoli e finali a Milano

News

Napoli, caccia al sostituto di Lukaku: idea Arokodare, ma restano vive altre piste

News

Lukaku, recupero lungo: cautela sui tempi e possibile intervento chirurgico

Interviste

Ferretti sull’infortunio di Lukaku: “Numerose fibre muscolari lesionate!…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.