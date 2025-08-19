Hojlund tra Milan e Napoli: duello di mercato per il bomber dello United

Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United ed ex Atalanta, è finito nel mirino di Milan e Napoli. Dopo l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte e il d.s. Manna valutano l’ex Serie A come rinforzo ideale per affiancare Lorenzo Lucca. I primi contatti sono già partiti, con il Napoli che punta al prestito oneroso, forte anche dell’appeal della Champions League. Hojlund rappresenterebbe un innesto immediato: conosce il campionato italiano, ha ottime qualità realizzative e troverebbe McTominay come punto di riferimento nello spogliatoio. Lo United, però, preferisce monetizzare e valuta il giocatore almeno 40 milioni, mentre il club azzurro ha già speso 155 milioni in questa sessione di mercato.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport