Hojlund, il Milan aspetta: United e giocatore decidono il futuro

Il Milan continua a seguire Rasmus Hojlund del Manchester United per rinforzare l’attacco, ma la trattativa resta complicata. I rossoneri si sono mossi in anticipo rispetto al Napoli, ma incontrano due ostacoli principali: la volontà del giocatore di trasferirsi solo a titolo definitivo e le alte richieste economiche dello United, che non accetta un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’ingresso del Napoli nella corsa non sembra aver cambiato la strategia del Milan, che ora attende segnali dal club inglese e dall’attaccante danese.