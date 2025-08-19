“HOJLUND ENTRA IL NAPOLI”. CdS – Per caratteristiche si avvicina molto ai centravanti provati da Conte

Factory della Comunicazione

È sfida con il Milan per il danese: può partire per 5-6 milioni subito, il riscatto è fissato tra i 35 e i 40

Un rompicapo da risolvere. Non gradito, certo, ma inevitabile dopo aver appreso del lungo stop di Romelu Lukaku. È partita la corsa a un’alternativa, qualcuno che nei prossimi mesi non faccia rimpiangere troppo il centravanti belga. Il tempo stringe: meno di due settimane alla chiusura del mercato, in mezzo le prime due giornate di campionato e una stagione da impostare senza l’uomo simbolo dell’attacco. Serve un altro centravanti quello di trovare un centravanti da Napoli. Non gradito, certo, ma inevitabile dopo aver appreso del lungo stop di Romelu Lukaku. È partita la corsa aun’alternativa, qualcuno che nei prossimi mesi non faccia rimpiangere troppo il centravanti belga. Il tempo stringe: meno di due settimane alla chiusura del mercato, in mezzo le prime due giornate di campionato e una stagione da impostare senza l’uomo simbolo dell’attacco. Serve un altro centravanti oltre a Lorenzo Lucca, che da solo non può caricarsi tutto il peso sulle spalle. Si sfoglia la rosa dei nomi, si valutano le possibilità concrete, si ragiona sul profilo migliore per la squadra di Antonio Conte. Tutti insieme, come sempre: De Laurentiis, il tecnico e il ds Manna, che in questi giorni ha il compito più difficile,

Fonte: CdS