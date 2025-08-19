Gazzetta – Napoli, avviati i primi contatti per Hojlund. Lo United è terra di affari felici

Il Napoli si muove sul mercato per l’arrivo di un rinforzo in attacco, dopo la tegola Lukaku, e uno dei nomi che gira in queste ultime ore è quello di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. La Gazzetta dello Sport scrive: “I primi contatti sono stati avviati nel pomeriggio di ieri, li ha avuti Giovanni Manna, che ha tentato di capire la fattibilità di un’operazione complicata partendo dal prestito (oneroso, sia chiaro): è un dialogo che andrà riavviato in fretta, già in mattinata, con la consapevolezza di dover sfidare il Milan però avendo il vantaggio, non irrilevante, di poter offrire al danese la possibilità di starsene in Champions League e di costruirsi un futuro abbagliante. Manchester sponda United è terra di affari felicissimi e li gioca Hojlund, antica passione. Hojlund sarebbe un innesto a presa rapida, conosce l’Italia, non dovrebbe ambientarsi, sarebbe favorito dalla presenza di McTominay per inserirsi nel Napoli, vede la porta e garantisce fedeltà al Progetto: poi ci sono le intenzioni dello United, che vuol far cassa (una quarantina di milioni, magari di più) e quelle del Napoli, che ha già speso 155 milioni”.

