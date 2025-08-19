(Foto) – L’infortunio al retto femorale sinistro è grave: l’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo

L ‘ i nfortunio è grave come si temeva: Romelu Lukaku sarà costretto a un lungo stop. Resterà ai box minimo tre mesi, ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026. Il verdetto degli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital è stato comunicato ieri dal club in tarda mattinata: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica».

Factory della Comunicazione

Resta concreta, dunque, l’ipotesi di un intervento. Valutazioni in corso.