NewsCalcioMercato

Fisici bestiali: non solo Hojlund o Krstovic, anche in Italia due profili per Conte

By Riccardo Cerino
0

Non è facile, anzi il contrario, rimediare una punta che garantisca gol, assist, sponde, gioco e tutto ciò che serve ai campioni d’Italia: e poi andrà inseguita una figura che, al rientro di Lukaku, non possa essere accantonato fuori dalle “benedette” liste, non ci sarebbe niente del Progetto in una soluzione del genere. Il casting è selettivo, ovviamente, contiene una serie di attaccanti di primo piano, a cui anche la fantasia popolare conduce: Rasmus Hojlund (22) è il primo pensiero che passi per la testa a chiunque, per tanti vari motivi. E’ giovane, dunque under, non gioca al Manchester United ma il Milan è in vantaggio, avendo acquisito una precedenza che non può essere disconosciuta. Poi c’è Nikola Krstovic (25), montenegrino del Lecce, un fisico bestiale che sembra possa rientrare tra i profili ideali ed è comunque inseguito anche dall’Atalanta.

Factory della Comunicazione

In Italia, ci sono due giovanotti con un identikit assai prossimo a quello della punta di riferimento per Conte: Andrea Pinamonti (26) del Sassuolo e soprattutto Roberto Piccoli (24) del Cagliari. Al Napoli piace anche Joshua Zirkzee (24) del Manchester United, che è completamente diverso per caratteristiche ma che ha un suo perché. La prova del nove è appena cominciata.

 

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Serbia, fra i convocati alle qualificazioni mondiali c’è…

News

SSCN – Forza, conclusioni e lavoro tecnico: il report della seduta mattutina a…

News

UFFICIALE – Napoli-Cagliari: le due curve sono già sold-out per il debutto…

News

Mercato, sondato anche Piccoli del Cagliari! Ma la richiesta rossoblu è alta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.