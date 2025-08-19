Fisici bestiali: non solo Hojlund o Krstovic, anche in Italia due profili per Conte

Non è facile, anzi il contrario, rimediare una punta che garantisca gol, assist, sponde, gioco e tutto ciò che serve ai campioni d’Italia: e poi andrà inseguita una figura che, al rientro di Lukaku, non possa essere accantonato fuori dalle “benedette” liste, non ci sarebbe niente del Progetto in una soluzione del genere. Il casting è selettivo, ovviamente, contiene una serie di attaccanti di primo piano, a cui anche la fantasia popolare conduce: Rasmus Hojlund (22) è il primo pensiero che passi per la testa a chiunque, per tanti vari motivi. E’ giovane, dunque under, non gioca al Manchester United ma il Milan è in vantaggio, avendo acquisito una precedenza che non può essere disconosciuta. Poi c’è Nikola Krstovic (25), montenegrino del Lecce, un fisico bestiale che sembra possa rientrare tra i profili ideali ed è comunque inseguito anche dall’Atalanta.

Factory della Comunicazione

In Italia, ci sono due giovanotti con un identikit assai prossimo a quello della punta di riferimento per Conte: Andrea Pinamonti (26) del Sassuolo e soprattutto Roberto Piccoli (24) del Cagliari. Al Napoli piace anche Joshua Zirkzee (24) del Manchester United, che è completamente diverso per caratteristiche ma che ha un suo perché. La prova del nove è appena cominciata.

Fonte: La Gazzetta dello Sport