Filippo Galli: “Il Napoli parte davanti a tutti, ecco perchè”

L’ex difensore Filippo Galli, oggi dirigente e nuovo opinionista di Radio TV Lega Serie A, ha parlato all’emittente ufficiale del massimo campionato italiano, in vista della ripartenza dei giochi. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Il Napoli parte davanti a tutti, sarà favorito perché si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sono curioso di vederlo alle prese con il doppio impegno.

Ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo, anche se a mio avviso manca ancora una punta da doppia cifra. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric”.