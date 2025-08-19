NewsCalcioRassegna Stampa

Fermo 3 mesi, ma rischia di non tornare prima del 2026. Perderebbe oltre 20 gare tra serie A e Champions

Per Lukaku oggi è difficile ipotizzare con certezza i tempi di recupero. C’è di mezzo il possibile intervento chirurgico. Nella migliore delle ipotesi, sarà costretto a restare ai box per almeno tre mesi e dunque potrebbe saltare tutte le partite fino a novembre per un totale di diciotto: alle tredici di Serie A si aggiungerebbero le prime cinque (su otto) della fase campionato di Champions League (quella a gironi che il nuovo format ha sostituito). Diventerebbero 25 le sfide saltate se i mesi di stop dovessero essere quattro: fino a dicembre, il Napoli giocherà almeno 25 partite (ottavi di Coppa Italia, 6 di Champions, 17 di Serie A) che diventerebbero 26 in caso di finale di Supercoppa italiana. Lukaku, oggi, non può far altro che sperare banalmente di rientrare quanto prima. Anche lui guarda il calendario. Tra gli obiettivi c’era quello di tornare in Champions da protagonista. Nel mirino le ultime due gare della prima fase: si disputeranno nella seconda metà di gennaio. Big Rom spera di esserci. Conte si augura di averlo a disposizione anche prima. Fonte: CdS

