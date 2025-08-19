EuroVolley 2026: Italia ancora protagonista, inaugurazione a Napoli e finali a Milano

I Campionati Europei Maschili 2026 si giocheranno in quattro città italiane: Napoli, Modena, Torino e Milano. L’Italia ospiterà la rassegna continentale per la seconda volta consecutiva, insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. La gara inaugurale, il 10 settembre, si terrà all’aperto in Piazza Plebiscito a Napoli, con gli azzurri di Giannelli protagonisti. Le restanti partite della Pool A si sposteranno al PalaPanini di Modena, mentre Palavela di Torino ospiterà parte di ottavi e quarti di finale. Le finali, il 27 settembre, si giocheranno nella nuova Arena Santa Giulia di Milano. La squadra vincitrice otterrà la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il sorteggio dei gironi è fissato per il 4 ottobre 2025 al Castello Svevo di Bari.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino