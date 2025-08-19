NewsAltri SportNapoli

EuroVolley 2026: Italia ancora protagonista, inaugurazione a Napoli e finali a Milano

By Emanuela Menna
0

I Campionati Europei Maschili 2026 si giocheranno in quattro città italiane: Napoli, Modena, Torino e Milano. L’Italia ospiterà la rassegna continentale per la seconda volta consecutiva, insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. La gara inaugurale, il 10 settembre, si terrà all’aperto in Piazza Plebiscito a Napoli, con gli azzurri di Giannelli protagonisti. Le restanti partite della Pool A si sposteranno al PalaPanini di Modena, mentre Palavela di Torino ospiterà parte di ottavi e quarti di finale. Le finali, il 27 settembre, si giocheranno nella nuova Arena Santa Giulia di Milano. La squadra vincitrice otterrà la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il sorteggio dei gironi è fissato per il 4 ottobre 2025 al Castello Svevo di Bari.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

 

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, caccia al sostituto di Lukaku: idea Arokodare, ma restano vive altre piste

News

Lukaku, recupero lungo: cautela sui tempi e possibile intervento chirurgico

Interviste

Ferretti sull’infortunio di Lukaku: “Numerose fibre muscolari lesionate!…

News

Dazn, critiche al nuovo abbonamento per i tifosi della Serie A: i prezzi sono…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.