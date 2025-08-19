CalcioNapoliNews

Dr Castellacci: “Non è chiaro se si tratta di rottura totale o subtotale…”

By Gabriella Calabrese
ENRICO CASTELLACCI A RADIO MARTE: “Quando si parla di alto grado si intende lesione di terzo o secondo grado. Non è chiaro- ha detto l’ex responsabile sanitario della Nazionale e presidente medici sociali nel calcio a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- se c’è stata rottura completa del muscolo o solo una rottura subtotale, ma se hanno richiesto una consulenza di tipo chirurgico, vuol dire che è una lesione al limite dell’intervento. Proprio pochi giorni fa ho operato un calciatore con la stessa lesione nello stesso posto, è una cosa che succede purtroppo. Nel caso del mio paziente la rottura era totale, tant’è che ho dovuto inserire anche cellule staminali e il recupero è lungo. Per Lukaku la speranza è che non sia così, perché in questo caso io opterei sempre per una terapia conservativa con medicina rigenerativa. Per quanto riguarda i tempi di recupero, vengono valutati in mesi, quindi c’è chi recupera in 3-4 mesi, in caso di intervento, e chi in 2-3 mesi, in caso di terapia senza operazione. E’ chiaro che i tempi di recupero sono soggettivi: bisogna vedere come reagisce l’atleta, che tipo di cicatrizzazione ha, la preparazione che poi dovrà fare. Ripeto, se la lesione è totale purtroppo non ci sono alternative, ci vuole l’intervento”.

