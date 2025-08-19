Dazn, critiche al nuovo abbonamento per i tifosi della Serie A: i prezzi sono elevati!

Il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2025/2026 è partito e Dazn ha annunciato una novità per gli appassionati di calcio: l’introduzione di MyClubPass. Si tratta di un abbonamento limitato, disponibile solo fino al 31 agosto, pensato per chi vuole seguire esclusivamente la propria squadra del cuore . Una soluzione che va ad affiancare i pacchetti già esistenti, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai tifosi.

COS’È MYCLUBPASS E CHI PUÒ ATTIVARLO

Factory della Comunicazione

Il nuovo abbonamento MyClubPass è destinato a chi non ha un contratto attivo con Dazn. Possono aderire i nuovi clienti, coloro che hanno già disdetto un vecchio abbonamento o chi possiede un piano Goal o Sports. La formula proposta copre l’intera stagione di Serie A, garantendo l’accesso a tutte le 38 partite della propria squadra, con pre e post-partita, highlights e contenuti dedicati. L’abbonamento è annuale e può essere sottoscritto in due modalità: pagamento anticipato in un’unica soluzione o rateizzazione mensile.

Il cuore della novità sta nel costo: MyClubPass ha un prezzo di 329 euro all’anno, pari a 27,42 euro al mese se pagato subito, oppure 29,99 euro al mese con pagamento dilazionato. Una cifra che consente di seguire soltanto la squadra scelta, senza accedere alle altre partite di Serie A o agli eventi internazionali.

Al confronto, il piano standard annuale per vedere tutte le partite di Serie A costa 359 euro all’anno (o 34,99 euro al mese se rateizzato). La differenza tra i due pacchetti è minima, appena 30 euro, e ha sollevato numerose critiche tra i tifosi sui social, molti dei quali si aspettavano un risparmio più significativo scegliendo una sola squadra.

L’OFFERTA CALCIO E SPORT SU DAZN

Indipendentemente dal piano scelto, Dazn resta il principale punto di riferimento per chi vuole seguire la Serie A. La piattaforma trasmetterà in esclusiva tutte le 380 partite della stagione fino al 2029, con 10 sfide per ogni turno. Sky manterrà la co-esclusiva per tre partite a giornata, ma per seguire interamente la propria squadra occorre sottoscrivere un abbonamento Dazn.

Oltre al massimo campionato italiano, la piattaforma offre anche la Serie B, la Serie A Femminile, tutta LaLiga spagnola fino al 2029, il meglio del calcio portoghese e un ampio pacchetto multisport.

Nel palinsesto trovano spazio Eurosport 1 e 2 con tennis (Roland Garros, Australian Open), ciclismo (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta), sport invernali, UFC, golf, snooker, Formula E e WEC. Non mancano volley, basket europeo e Nfl, oltre a eventi di boxe e fighting.

LE ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO DAZN

Oltre a MyClubPass e al piano Standard, Dazn propone anche altri pacchetti:

standard mensile 44,99 euro al mese, con possibilità di disdetta;

standard annuale 359 euro, in unica soluzione o 34,99 euro al mese;

plus consente la visione su due reti domestiche diverse, al costo di 599 euro all’anno o 69,99 euro al mese.

Queste formule restano valide anche dopo il 31 agosto, quando MyClubPass non sarà più disponibile.

LE CRITICHE SUL PREZZO DEL NUOVO ABBONAMENTO

Il lancio di MyClubPass ha acceso il dibattito tra i tifosi. In molti hanno sottolineato come la differenza con il piano completo sia troppo ridotta per giustificare la scelta di un abbonamento limitato a una sola squadra. Il costo di 329 euro è stato percepito come eccessivo, soprattutto considerando che con pochi euro in più si ottiene l’accesso all’intera Serie A e a un’ampia gamma di eventi sportivi. Secondo diversi commenti raccolti online, il rischio è che il nuovo piano non trovi grande riscontro tra gli utenti, i quali potrebbero preferire investire direttamente sull’abbonamento completo.

Fonte: libero.it