Dazn, critiche al nuovo abbonamento per i tifosi della Serie A: i prezzi sono elevati!

COS’È MYCLUBPASS E CHI PUÒ ATTIVARLO
Il cuore della novità sta nel costo: MyClubPass ha un prezzo di 329 euro all’anno, pari a 27,42 euro al mese se pagato subito, oppure 29,99 euro al mese con pagamento dilazionato. Una cifra che consente di seguire soltanto la squadra scelta, senza accedere alle altre partite di Serie A o agli eventi internazionali.
L’OFFERTA CALCIO E SPORT SU DAZN
LE ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO DAZN
-
standard mensile 44,99 euro al mese, con possibilità di disdetta;
-
standard annuale 359 euro, in unica soluzione o 34,99 euro al mese;
-
plus consente la visione su due reti domestiche diverse, al costo di 599 euro all’anno o 69,99 euro al mese.
LE CRITICHE SUL PREZZO DEL NUOVO ABBONAMENTO
Fonte: libero.it