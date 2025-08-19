CalcioNapoliNews

Cheddira, niente visite mediche: resta a disposizione di Conte

By Gabriella Calabrese
La tegola Lukaku ha complicato i piani azzurri ed ha cambiato tutte le priorità sul mercato. C’è bisogno di un’altra punta ed il Napoli vuole provare a trovarla prima dell’ inizio del torneo. In rosa c’è Lucca, ma ovvio che da solo non possa bastare. Il Corriere dello Sport si è sofferma proprio su questa situazione che al momento è prioritaria nel club partenopeo. Il quotidiano fa riferimento alla presenza in organico del ventunenne Giuseppe Ambrosino e di Walid Cheddira, ormai promesso sposo dell’Udinese. Quest’ ultimo non ha ancora svolto le visite mediche con i bianconeri e resterà a disposizione di Conte fino all’arrivo di un’altra punta.

 

